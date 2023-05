Pagelle Napoli-Inter 3-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Napoli-Inter 3-1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Spalletti non fa rotazioni, a differenza di Inzaghi che concede chance a D’Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Asllani, Gagliardini, Gosens e Correa. Gli azzurri fanno la partita, dominando il possesso (65%) e le statistiche sui tiri (9 contro 3) nel primo tempo. Alla fine a cambiare il match è Roberto Gagliardini che si fa espellere per doppio giallo al 41′, dopo aver già rischiato in precedenza. Ad inizio ripresa il Napoli spinge subito forte. Zielinski batte un corner veloce per Di Lorenzo che gira di prima intenzione trovando la risposta in corner di Onana. Al 67′ però il portiere nerazzurro non può nulla per evitare il gol. Merito di Anguissa che impreziosisce una grande prestazione a tutto campo con un destro in girata da posizione centrale. Si infiamma il finale: Dumfries sfiora il gol di testa e poco dopo l’arbitro annulla un gol a Simeone dopo un contrasto giudicato irregolare tra Zielinski e D’Ambrosio. All’82’ arriva il gol di Lukaku che sfrutta una disattenzione di Juan Jesus per capitalizzare un cross di Dimarco. Poco dopo però arriva l’eurogol di Di Lorenzo con un mancino vincente che si infila all’incrocio. E nel finale c’è spazio anche per il 3-1 di Gaetano in contropiede.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Kim 6.5 (74′ Juan Jesus 5), Olivera 6; Anguissa 7.5, Lobotka 6.5, Zielinski 6 (83′ Gaetano 7); Elmas 6 (69′ Simeone 6), Osimhen 6.5 (69′ Raspadori 6), Kvaratskhelia 6.5 (83′ Politano sv).

A disposizione: Marfella, Gollini, Mario Rui, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Ndombele.

Allenatore: Luciano Spalletti 7.

INTER (3-5-2): Onana 6; D’Ambrosio 6, De Vrij 6, Bastoni 6 (58′ Acerbi 6); Bellanova 6.5 (74′ Dumfries 6), Barella 6 (58′ Brozovic 6), Asllani 6, Gagliardini 3, Gosens 5.5 (80′ Lautaro sv); Lukaku 7, Correa 5.5.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dzeko, Calhanoglu, Darmian, Akinsanmiro, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Marinelli 5.

RETI: 67′ Anguissa, 82′ Lukaku, 85′ Di Lorenzo, 95′ Gaetano.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 41′ Gagliardini espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco).

Ammoniti: Elmas. Angoli: 4-1. Recupero: 2′ pt, 5′ st.