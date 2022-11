Pagelle Lecce-Atalanta 2-1: voti e tabellino, Serie A 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Lecce-Atalanta, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, in cui i giallorossi padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 2-1: decisive le rete realizzate nell’arco di soli due minuti da Federico Baschirotto e Federico Di Francesco; inutile la marcatura nerazzurra ad opera di Duvan Zapata, che non ha permesso ai suoi di ribaltare la sfida.

E’ successo tutto in un primo estremamente vibrante ed entusiasmante, in cui i salentini, dopo un’iniziale fase di stallo ed equilibrio, hanno sbloccato lo score al 28′ con un colpo di testa del potente difensore centrale. Neanche il tempo di reagire per la compagine bergamasca, che due minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato dall’ex attaccante dell’Empoli. Nel finale di primo tempo il bomber colombiano, su imbucata di Malinovskyi, ha accorciato le distanze. Nella ripresa l’Atalanta ha fatto di tutto per agguantare il pareggio, mentre il Lecce si è chiuso in difesa riuscendo a difendere una vittoria davvero importante in ottica salvezza. In virtù di questo successo i giallorossi escono dalla zona retrocessione andando a 12 punti, mentre i nerazzurri restano terzi insieme alla Lazio a quota 27.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6.5 (38′ st Umtiti sv), Baschirotto 7, Pongracic 6, Gallo 6; Blin 6 (27′ st Ceesay 5.5), Hjulmand 6.5, Gonzalez 5.5; Strefezza 5.5 (19′ st Oudin 5.5), Colombo 5.5 (27′ st Bistrovic), Di Francesco 7 (19′ st Banda 5.5).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Persson, Pezzella, Rodriguez.

Allenatore: Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Djimsiti 5,5, Okoli 5, Ruggeri 5; Zortea 5.5 (35′ st Boga sv), De Roon 5 (1′ st Koompeiners 6), Ederson 5.5, Soppy 5 (1′ st Maehle 6); Malinovskyi 5.5 (35′ st Hojlund sv), Pasalic 5.5 (24′ st Lookman 5.5); Zapata 6.5.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Vorlicky, Hateboer, Scalvini.

Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.

RETI: 29′ pt Baschirotto, 30′ pt Di Francesco, 40′ pt Zapata.

AMMONIZIONI: Pongracic, Ruggeri, Koopmeiners.

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 2′, 5′.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.