Pagelle Roma-Milan 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Roma-Milan, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico partita combattuta, brusca e con tantissime interruzioni. Grande tensione e poco bel gioco tra Roma e Milan con i padroni di casa che hanno una grande occasione nel primo tempo ma ci pensa Abraham a salvarla evitando anche l’intervento di Maignan. I rossoneri ci provano con Calabria nel finale, ma il pallone finisce ampiamente largo. Nel secondo tempo la Roma non sfrutta due ottimi contropiedi e non riesce a concludere a rete. I rossoneri ci provano nel finale con una bella punizione di Giroud che però viene deviata dalla barriera in calcio d’angolo. Ma nel recupero succede di tutto: Tammy Abraham segna al 93′ e fa impazzire di gioia il pubblico giallorosso. Ma al novantasettesimo ci pensa Saelemaekers a fare 1-1. Un punto per parte.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla sv (15’ pt Bove 7, 43’ st Camara sv), Ibanez 5; Celik 6.5, Cristante 6.5, Matic 6.5, Spinazzola 5.5; Pellegrini 6; Abraham 7 (52’ st Solbakken sv), Belotti 6 (1’ st El Shaarawy 6).

In panchina: Boer, Svilar, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Dybala.

Allenatore: Mourinho 6.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kjaer 6 (28’ st Kalulu 6), Tomori 6 (1’ st Thiaw 6), Theo Hernandez 6; Tonali 6, Krunic 6; B. Diaz 5.5 (11’ st Saelemaekers 7), Bennacer 6 (28’ st De Ketelaere 5.5), Leao 6.5; Giroud 6 (42’ st Origi sv). In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo Tourè, Gabbia, Adli, Bakayoko, Vranckx, Rebic, Messias. Allenatore: Pioli 6.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 49’ st Abraham, 52’ st Saelemaekers.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Tomori, Matic, Ibanez, Krunic, Cristante.

Angoli: 1-5.

Recupero: 7’ pt, 8’ st.