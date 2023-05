Pagelle Monza-Lecce 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Monza-Lecce 0-1, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Baroni fa festa grazie alla parata di Falcone su Gytkjaer e al rigore di Colombo. che valgono la salvezza aritmetica ad un turno dalla fine. La partita è spezzettata e con ritmi bassi. Al 15′ Strefezza e poi Askildsen sbagliano una doppia occasione per il vantaggio giallorosso. Al 18′ altra sgasata di Banda che serve un cross perfetto per il tocco sotto porta di Ceesay ma la deviazione in corner di Marì è fondamentale. La squadra di Palladino mantiene di più il possesso. ma non incide. Nel primo tempo le due squadre vanno negli spogliatoi senza tiri nello specchio. Al 47′ il Monza è pericoloso, ma Ciurria spreca un rigore in movimento. Nel finale il Monza ha la chance per l’1-0 dopo un intervento scomposto di Baschirotto su Colpani: Doveri viene richiamato dal var e concede il penalty. Ma dagli undici metri è decisivo l’intervento di Falcone sul tiro dagli undici metri di Gytkjaer. La serata da incubo dell’attaccante non è finita. Nel recupero colpisce col braccio sugli sviluppi di un corner, Doveri al var concede il penalty e Colombo non sbaglia. Il Lecce è salvo.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Marlon 6, Marì 6, Izzo 6 (77′ Colpani 6.5); Ciurria 6, Pessina 6, Rovella 6 (45′ Sensi 6), Carlos Augusto 6.5; Caprari 6 (62′ Vignato 6), Dany Mota 5.5 (62′ Gytkjaer 4); Petagna 5.5 (45′ Birindelli 6).

In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, D’Alessandro.

Allenatore: Raffaele Palladino 6

Lecce (4-3-3): Falcone 7.5; Gendrey 6, Baschirotto 5, Umtiti 6, Gallo 6; Oudin 6 (74′ Maleh sv), Blin 6, Askildsen 5.5 (64′ Hjulmand 6); Banda 6.5 (86′ Pezzella), Ceesay 5.5 (86′ Colombo 7), Strefezza 5.5 (64′ Di Francesco 5.5).

In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Pongracic, Tuia, Ceccaroni, Cassandro, Helgason, Gonzalez, Voelkerling.

Allenatore: Marco Baroni 6

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5.

RETI: 100′ Colombo (rig).

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. All’82’ espulso Donati (non in campo). All’82’ Gytkjaer sbaglia il calcio di rigore (Falcone para)

Ammoniti: Sensi, Banda, Birindelli, Baschirotto, Hjulmand. Angoli: 1-3. Recupero: 2′ pt, 8′ st.