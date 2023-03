Pagelle Torino-Bologna 1-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Torino-Bologna 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Karamoh porta in vantaggio i granata nel primo tempo grazie al gol bellissimo di Karamoh che salta la difesa in slalom gigante e beffa Skorupski. Poca reazione dei felsinei e si passa al secondo tempo, dove i felsinei alzano i ritmi e provano a recuperare, ma non trovano la via della rete. Di seguito ecco le pagelle di Torino-Bologna.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, Schuurs 7, Buongiorno 6.5; Singo 6 (28’st Aina sv), Linetty 7, Ilic 6, Rodriguez 6 (28’st Vojvoda sv); Miranchuk 6, Karamoh 7.5 (28’st Radonjic sv); Sanabria 6.5 (40’st Seck sv). In panchina: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Adopo, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5.5, Sosa 6 (33’st Kyriakopoulos sv), Lucumí 5.5, Cambiaso 5; Schouten 5.5, Moro 5; Orsolini 5.5, Ferguson 5.5, Soriano 5.5 (12’st Zirkzee 6); Barrow 5. In panchina: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Soumaoro, Aebischer, Medel, Pyythia, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Thiago Motta 5.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 22’pt Karamoh.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Buongiorno, Barrow, Schouten, Vojvoda. Angoli 3-3. Recupero: 0′, pt, 4′ st