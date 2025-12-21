Slittino pista naturale, doppio podio azzurro a Winterleiten: Lambacher e Paur/Hofer sul podio

In Austria si confermano Pichler ed Edlinger, ma l’Italia brilla con due equipaggi sul podio nella gara 2 del doppio maschile di Coppa del Mondo.

Grande avvio di seconda giornata per lo slittino azzurro sulla pista naturale di Winterleiten, in Austria, teatro del primo doppio appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di slittino pista naturale. Nella gara 2 del doppio maschile, l’Italia centra una prestigiosa doppia presenza sul podio, confermando l’ottimo stato di forma mostrato già nel primo atto del weekend.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A imporsi sono ancora una volta i padroni di casa Maximilian Pichler e Nico Edlinger, che replicano il successo del giorno precedente fermando il cronometro sull’1’05″44. Alle loro spalle si accende però il tricolore.

Seconda posizione per i fratelli Matthias Lambacher e Peter Lambacher, staccati di 86 centesimi, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla giovane coppia formata da Tobias Paur e Andreas Hofer, a 1″21, per il secondo podio complessivo del fine settimana.

Quarta piazza per i fratelli slovacchi Halcin, distanti 1″73, seguiti dai polacchi Kwiecinski/Hudy, che completano la top five. Un risultato che conferma l’Italia tra le nazioni di riferimento nel doppio maschile della specialità.

La tappa di Winterleiten prosegue ora con le prove individuali, che completeranno il programma del fine settimana inaugurale della stagione.

Ordine di arrivo – Gara 2 doppio maschile Cdm Winterleiten