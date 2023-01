Pagelle Udinese-Empoli: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Udinese-Empoli, con i voti e il tabellino della sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Pronti-via e Baldanzi porta avanti gli ospiti con una soluzione angolata da posizione ravvicinata, a convertire al meglio l’assist di Caputo. Il centravanti ci mette tanto impegno ed è subito decisivo, alla prima in campo dopo il suo ritorno. I friulani, però, crescono piano piano di incisività, andando vicinissimi al pareggio già poco dopo il 20′ con Beto. I toscani non attaccano più ma in qualche modo resistono, ma nulla possono al 71′, quando Pereyra piazza la zampata decisiva sull’assist di Udogie. Al 79′, espulso Akpa Akpro per doppia ammonizione: il centrocampista salterà la sfida contro la propria ex squadra, la Lazio. Termina quindi 1-1.

GLI HIGHLIGHTS

PAGELLE UDINESE-EMPOLI, VOTI E TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Becao 6, Ebosse 6; Pereyra 7 (82′ Ebosele sv), Lovric 5.5 (71′ Makengo 6), Walace 6.5, Arslan 5.5 (62′ Samardzic), Udogie 7 (82′ Ehizibue sv); Beto 5.5 (82′ Nestorovski sv), Success 6

In panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Bijol, Guessand, Buta, Jajalo, Semedo, Pafundi

Allenatore: Sottil 6

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 5.5 (92′ Ebuehi), Ismajli 6, Luperto 6, Parisi 6; Marin 5.5 (71′ Bandinelli 6), Grassi 5.5, Akpa Akpro 5.5; Baldanzi 7 (82′ Cacace sv), Caputo 6.5 (82′ Cambiaghi sv), Satriano 6 (71′ Bajrami 5.5)

In panchina: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, De Winter, Fazzini, Degli Innocenti, Henderson, Ekong, Pjaca

Allenatore: Zanetti 6

ARBITRO: Serra 6.5

RETI: 3′ Baldanzi, 70′ Pereyra

NOTE: leggera foschia, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Walace, Caputo, Nestorovski. Espulsi: Akpa Akpro (doppia ammonizione). Angoli: 8-1. Recupero: 2’ pt, 4’ st