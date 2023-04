Pagelle Sassuolo-Torino 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Sassuolo-Torino, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia grande inizio degli ospiti che creano almeno due palle gol molto pericolose, in una di queste Radonjic colpisce la traversa da posizione favorevole. Alla prima vera palla gol il Sassuolo però passa in vantaggio: sulla ribattuta è Pinamonti il più veloce a ribadire in rete ed a siglare il gol del vantaggio. Ad inizio ripresa i padroni di casa raddoppiano con Laurientè ma il Var annulla per fuorigioco. Il Torino ci crede e ci pensa un super Sanabria a siglare il gol del pareggio: un grande avvitamento di testa batte Consigli. Gli ospiti vogliono la vittoria, riprendono in mano il pallino del gioco ma non riescono a segnare il gol che vale tre punti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5.5, Ruan 5.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6; Frattesi 6 (44’st Thorstvedt sv), Lopez 6.5, Henrique 6 (29’st Harroui 6); Berardi 6.5 (32’st Bajrami 6), Pinamonti 6.5 (29’st Defrel 6), Lauriente 6.5. In panchina: Cannavaro, Pegolo, Russo, Erlic, Marchizza, Romagna, Zortea, Obiang, Alvarez, Ceide. Allenatore: Dionisi 6.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Gravilon 6.5 (41’st Djidji sv), Schuurs 6.5, Buongiorno 6; Singo 5.5 (10’st Lazaro 6.5), Ricci 6, Linetty 6, Rodriguez 6 (41’st Vojvoda sv); Radonjic 6.5 (36’st Miranchuk sv), Vlasic 6; Sanabria 7 (41’st Pellegri sv). In panchina: Fiorenza, Gemello, Ginetis, Bayeye, Adopo, Seck. Allenatore: Juric 6.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6.

RETI: 36’pt Pinamonti, 21’st Sanabria.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Frattesi, Linetty.

Angoli: 5-7.

Recupero: 0, 5′.