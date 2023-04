Pagelle Lecce-Napoli 1-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Napoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Via del Mare i ragazzi di Luciano Spalletti sbloccano la partita sugli sviluppi di un calcio di punizione con Di Lorenzo che di testa batte Falcone e fa 0-1. Ma i padroni di casa sono vivi e meritano ampiamente il gol del pareggio che arriva grazie a Federico Di Francesco. Il Napoli però, con fortuna, ripassa in vantaggio: tragicomico l’autogol dell’accoppiata ditta Gallo-Falcone con un retropassaggio di petto che si trasforma nella giocata della partita. Il Napoli perde Simeone ma ormai è ad un passo dallo scudetto.

LECCE (4-3-3): Falcone 4.5; Gendrey 6, Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 4.5; Gonzalez 5.5 (26′ st Helgason 6), Hjulmand 6.5, Maleh 6 (30′ st Askildsen sv); Oudin 5.5 (30′ st Strefezza sv), Ceesay 6 (30′ st Persson sv), Di Francesco 7 (43′ st Banda sv). In panchina: Bleve, Brancolini, Lemmens, Cassandro, Tuia, Romagnoli, Ceccaroni, Pezzella, Colombo. Allenatore: Baroni 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5.5, Kim 6, Mario Rui 6.5 (49′ st Oliveira sv); Anguissa 5.5, Lobotka 6, Elmas 6; Lozano 5.5 (21′ st Ndombele 5.5), Raspadori 5.5 (20′ st Simeone sv, 37′ st Politano sv), Kvaratskhelia 6 (49′ st Zerbin sv). In panchina: Gollini, Marfella, Jesus, Ostigard, Zedadka, Bereszynski, Zielinski, Demme, Gaetano. Allenatore: Spalletti 6

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.

RETI: 18′ pt Di Lorenzo; 7′ st Di Francesco, 19′ st autogol Gallo.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Gendrey, Ndombele, Umtiti.

Angoli: 5-4 per il Lecce.

Recupero: 3′; 6′.