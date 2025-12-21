Curling, Canadian Open: Italia eliminata ai quarti dal Team Mouat

A Saskatoon termina ai quarti di finale il cammino della nazionale maschile nel quarto Grand Slam of Curling stagionale, condizionato dall’assenza di Amos Mosaner.

Si chiude ai quarti di finale l’avventura della nazionale italiana maschile all’HearningLife Canadian Open, quarto dei cinque tornei stagionali del Grand Slam of Curling, in corso a Saskatoon, nel Saskatchewan.

La formazione azzurra composta da Joël Retornaz, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha dovuto affrontare la fase a eliminazione diretta in una configurazione inedita. Amos Mosaner, infatti, è stato costretto a rientrare anticipatamente in Italia per impegni istituzionali legati al percorso verso Milano-Cortina 2026. Al suo posto è sceso sul ghiaccio il coach Ryan Fry.

Nonostante la situazione d’emergenza, l’Italia era riuscita a conquistare l’accesso ai quarti di finale superando lo spareggio decisivo. Nel match valido per l’ingresso in semifinale, però, gli azzurri si sono dovuti arrendere agli scozzesi del Team Mouat, vittoriosi per 5-3.

La partita è rimasta a lungo in equilibrio: al termine dei primi end il punteggio recitava 3-2 in favore degli scozzesi. La svolta è arrivata nella seconda parte dell’incontro, in particolare nel settimo end, quando la formazione britannica è riuscita a rubare la mano, consolidando il vantaggio e indirizzando definitivamente la sfida.

Resta comunque positiva la prova complessiva della squadra italiana, capace di competere ad armi pari contro una delle formazioni di riferimento del panorama mondiale, nonostante l’assenza di un elemento chiave come Mosaner.

Il circuito del Grand Slam of Curling tornerà ora in pista con il Crown Royal Player’s Championship, quinto e ultimo appuntamento stagionale, in programma a Steinbach, in Manitoba, dal 6 all’11 gennaio.