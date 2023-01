Pagelle Monza-Sassuolo 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Sassuolo, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Bella partita con tante occasioni per entrambe le squadre, il Monza parte bene ma non sfrutta un paio di situazioni favorevoli e viene punita al primo calcio d’angolo concesso: palla bucata e Ferrari, di ginocchio, fa 1-0. I padroni di casa colpiscono una clamorosa traversa con Carlos Augusto e nella ripresa trovano il gol del pareggio con una gemma di Caprari. Entrambe le squadre hanno le occasioni per vincerla: Berardi ne ha due clamorose, ma anche Gytkaer e Colpani sprecano la palla match. Un punto per parte.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 6, Marlon 5.5 (1′ st Pablo Marì 6), Caldirola 6 (26′ st Gytkjaer 6); Birindelli 5.5 (1′ st Colpani 6), Pessina 6, Machin 6.5, Carlos Augusto 6; Ciurria 6.5, Caprari 7.5 (35′ st Valoti sv); Petagna 6 (1′ st Mota Carvalho 6). In panchina: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Bondo, Barberis, Sensi, D’Alessandro, Vignato, Rovella. Allenatore: Palladino 6.5.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo 6.5; Toljan 6.5, Erlic 6, Ferrari 7 (34′ st Tressoldi sv), Rogerio 6; Frattesi 6.5, Obiang 6, Traoré 5.5 (16′ st Henrique 6); Berardi 5, Defrel 5 (34′ st Alvarez sv), Laurienté 5.5 (34′ st Ceide sv). In panchina: Russo, Marchizza, Ayhan, Muldur, Zacchi, Kyriakopoulos, Harroui, Thorstvedt, Antiste, Lopez. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

RETI: 13′ pt Ferrari; 15′ st Caprari.

NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Laurienté, Colpani, Valoti, Berardi.

Angoli: 10-4 per il Monza.

Recupero: 1′; 4