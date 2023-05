Pagelle Atalanta-Verona 3-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Atalanta-Hellas Verona 3-1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Gasperini momentaneamente scavalca la Roma e aggancia il Milan. L’Hellas non fa punti in attesa dello scontro diretto Lecce-Spezia. Il primo acuto è del Verona e anche il primo gol. L’autore delle prime due occasioni è lo stesso: Darko Lazovic. Nel primo caso il tiro termina a lato. Nel secondo, su suggerimento di Terracciano, Lazovic di destro non perdona Sportiello. L’Atalanta però è in partita. Al 22′ Zappacosta scambia con Muriel e da fuori area trova l’angolo. L’Hellas non reagisce. E nella ripresa i bergamaschi chiudono i giochi. Prima un errore di Montipò spalanca la via della rete a Pasalic. Poi è Hojlund a realizzare il 3-1 con il dodicesimo gol dalla distanza della stagione dell’Atalanta: forte tiro sul primo palo, portiere gialloblù ancora battuto. L’Hellas perde per infortunio Lazovic e prova l’assedio finale con Verdi e Gaich. Zaffaroni ha anche due chance: con un tiro di Ngonge e con un regalo di Scalvini a Gaich a tu per tu con Sportiello. La traversa prima e il palo poi salvano l’Atalanta. Scalvini chiude da punta centrale una partita rocambolesca che rilancia le ambizioni europee dei bergamaschi.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6.5; Toloi 6, Djimsiti 6.5, Scalvini 5; Mæhle 6.5, de Roon 6.5, Koopmeiners 6, Zappacosta 7 (55′ Okoli 6); Pašalić 7 (76′ Ederson sv); Højlund 7, Muriel 6.5 (55′ Lookman 6).

In panchina: Musso, Rossi, Demiral, Colombo, Bernasconi, De Nipoti.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 4; Ceccherini (79′ Coppola sv), Hien 6, Cabal 5.5; Terracciano 6 (64′ Verdi sv), Tameze 6 (79′ Abildgaard sv), Sulemana 5.5, Depaoli 6; Lazovic 7 (58′ Faraoni 6); Ngonge 6, Djuric 5 (64′ Gaich 5.5).

In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Veloso, Hrustic, Magnani, Braaf, Kallon.

Allenatore: Marco Zaffaroni 6.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno 6.

RETI: 11′ Lazovic, 22′ Zappacosta, 53′ Pasalic, 62′ Hojlund

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Koopmeiners, Hien, Depaoli. Angoli: . Recupero:2′ pt, 5′ st.