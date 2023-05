Pagelle Milan-Lazio 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita dominata da parte dei ragazzi di Stefano Pioli che, nonostante l’infortunio capitato a Leao dopo pochi minuti, trova il gol del vantaggio su un recupero palla al limite dell’area di rigore biancoceleste e con Bennacer che carica il tiro e batte Provedel. La Lazio non riesce a reagire, crea pochissimo, e soccombe ad una straordinaria azione di Theo Hernandez: il terzino francese parte dalla sua area di rigore ed arriva in porta con un gol che fa impazzire di gioia il popolo rossonero. Nella ripresa il Milan è in totale controllo, la Lazio non punge: Giroud e compagni salgono a 61 punti, a -3 dalla Lazio.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6 (1’ st Kalulu 6), Tomori 6, Kjaer 6,5 (1’ st Thiaw 6), Hernandez 7,5 (35’ st Tourè sv); Krunic 6,5, Tonali 6,5; Messias 6, Bennacer 7, Leao sv (11’ Saelemaekers 6); Giroud 6 (24’ st Rebic 6).

In panchina: Tatrusanu, Mirante, Adlì, Diaz, Bakayoko, Origi, Pobega, Vranckx, Gabbia, De Kateleare. Allenatore: Pioli 6,5

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5 (11’ st Lazzari 6), Casale 5,5, Romagnoli 5, Hysaj 5,5 (23’ st Pellegrini 6); Milinkovic-Savic 4.5 (23’ st Basic 5,5), Marcos Antonio 5, Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 6, Immobile 5 (36’ st Cancellieri sv), Zaccagni 6 (11’ st Pedro 5,5). In panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Fares, Bertini, Romero. Allenatore: Sarri 5,5

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 17’ Bennacer, 29’ Hernandez

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Romagnoli, Marusic, Calabria, Casale, Pellegrini, Thiaw.

Angoli: 6-4.

Recupero: 2′ pt; 5′ st.