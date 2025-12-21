Sportface TVOriginals
Fiorentina-Udinese, la Viola torna a vincere: conquistati tre punti pesantissimi

Manzo
-
Bioty Moise Kean (Fiorentina) celebrates with teammates after scoring the 5-0 goal during ACF Fiorentina vs Udinese Calcio, Italian soccer Serie A match in Florence, Italy, December 21 2025

La Fiorentina è tornata a vincere e l’ha fatto in maniera netta contro l’Udinese: il resoconto del match e i marcatori.

La Fiorentina, nonostante la difficoltà di questa stagione, ha avuto una reazione importante contro l’Udinese ed è tornata a vincere nettamente in casa propria in questa 16esima giornata di Serie A.

Fiorentina-Udinese, finisce 5-1 per i viola: a segno anche Kean

La Fiorentina ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, battendo l’Udinese (in dieci dall’ottavo minuto visto che Okoye ha toccato la palla di mano fuori area) in casa per 5-1.

Nel primo tempo sono andati a segno Mangragora, Gudmundsson e Ndour; nella ripresa è arrivata anche una doppietta di Moise Kean.

Per i bianconeri è andato a segno Solet ma il suo gol non è di fatto servito a nulla. La Fiorentina, vincendo, è salita a quota 9 punti in classifica.

