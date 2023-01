Pagelle Lecce-Salernitana 1-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Salernitana, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Pronti via, dopo quattro minuti di gioco, i ragazzi di Davide Nicola sbloccano il risultato grazie ad una bella conclusione di Dia che batte l’incolpevole Falcone. La Salernitana è sicuramente più reattiva e, su un’altra palla persa dai padroni di casa, firma anche la rete del 2-0 con Vilhena bravo e abile a piazzare un tiro praticamente imparabile. Il Lecce però non molla e riapre l’incontro grazie a Strefezza. Nel secondo tempo la Salernitana ha le occasioni per chiudere definitivamente l’incontro, anche Di Francesco ha un paio di chances per il 2-2 ma il Lecce attacca in maniera confusionaria e con poca qualità. Nicola fa il colpaccio.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 6, Umtiti 6, Pezzella 6.5; Blin 6 (32′ st Askildsen sv), Hjulmand 5.5, Maleh 5.5 (10′ st Gonzalez 6); Oudin 5.5 (1′ st Di Francesco 5.5), Colombo 6 (25′ st Ceesay 6), Strefezza 7 (32′ st Banda sv). In panchina: Bleve, Tuia, Brancolini, Helgason, Gallo, Cassandro, Lemmens, Persson. Allenatore: Baroni 5.5

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa 6.5; Sambia 6.5 (37 st Lovato sv), Troost-Ekong 6, Bronn 6, Bradaric 6; Coulibaly 6.5 (16′ st Crnigoj 6.5), Bohinen 6 (1′ st Nicolussi Caviglia 6.5), Vilhena 7 (41′ st Kastanos sv); Candreva 6.5, Piatek 6.5, Dia 7.5. In panchina: Radovanovic, Fiorillo, Sepe, Bonazzoli, Botheim, Diego Valencia, Daniliuc, Pirola Allenatore: Nicola 7

ARBITRO: Massa di Imperia 6.5

RETI: 5′ pt Dia, 20′ pt Vilhena, 23′ pt Strefezza

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, 38mila spettatori circa.

Ammoniti: Maleh, Baschirotto, Coulibaly, Bradaric, Sambia, Nicolussi Caviglia.

Angoli: 4-4. Recupero:

4′ pt, 6′ st