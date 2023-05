Pagelle Salernitana-Atalanta 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Salernitana-Atalanta 1-0match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Un gol di Candreva nel finale regala il +11 sullo Spezia (impegnato alle 18) ai granata. La squadra di Gasperini parte forte. Al 13′ Pirola rischia l’autogol dopo una deviazione in area, mentre tra il 18′ e il 19′ è Zapata di testa ad affacciarsi dalle parti di Ochoa. Al 27′ squillo anche di Ederson che calcia e trova la risposta del portiere granata. Sotto la pioggia è difficile creare gioco, l’Atalanta però continua a rendersi pericolosa e al 42′ Zapata ancora di testa crea un brivido ad Ochoa: palla fuori. Tra il 56′ e il 57′ la Salernitana sfiora l’1-0: Dia sfrutta una verticalizzazione di Daniliuc ma calcia alto davanti a Sportiello. Poi è Piatek a non trovre lo specchio dopo una respinta di Sportiello. Ma nel finale è Antonio Candreva – entrato in campo nel finale – a regalare i tre punti a Paulo Sousa e ridimensionare l’ambizione Champions di Gasperini. L’esterno viene dentro a giocare e dal limite dell’area sfrutta al massimo un pallone dal limite dell’area: Sportiello non può nulla.

HIGHLIGHTS

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa 6.5; Daniliuc 7, Lovato 7, Pirola 6; Mazzocchi 6 (66′ Kastanos 6), Coulibaly 6, Vilhena 6 (89′ Bohinen sv), Bradaric 6; Dia 5.5; Botheim 6 (80′ Candreva 7.5), Piatek 6.5.

In panchina: Fiorillo, Sepe, Samba, Bonazzoli, Troost-Ekong, Gyomber, Maggiore, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Paulo Sousa 7.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6 (70′ Demiral 6), Scalvini 5; Soppy 6 (49′ Okoli 6), de Roon 6, Éderson 6, Zappacosta 6; Koopmeiners 6, Pašalić 5.5 (45′ Hojlund sv); Zapata 5.5 (65′ Muriel 6).

In panchina: Musso, Rossi, Bernasconi, Mendicino, De Nipoti.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 5.5.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì 6.

RETI: 93′ Candreva

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Scalvini, Lovato, De Roon, Coulibaly. Angoli: 5-3. Recupero: 3′ pt, 5′ st.