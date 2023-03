Pagelle Empoli-Udinese 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Udinese, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani primo tempo equilibrato con entrambe le squadre che si rendono pericolose ma non riescono a sbloccare la partita. Nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, arriva il colpo di testa di Becao che, grazie alla deviazione di Luperto, beffa Perisan e trova lo 0-1. Dopo il gol l’Empoli prova a riversarsi nella metà campo avversaria e costruisce due-tre palle gol nette con Silvestri che dice di no. In contropiede Udogie va vicino allo 0-2, ma agli ospiti va bene così: Sottil torna a vincere, Zanetti no.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6; Stojanovic 5 (45’st Grassi sv), Ismajli 6, Luperto 5.5, Parisi 5.5 (27’st Cacace 6); Akpa Akpro 5.5, Marin 5.5 (27’st Pjaca 5.5), Bandinelli 6 (4’st Fazzini 6); Baldanzi 6.5 (45’st Bucancil sv); Caputo 5.5, Satriano 5.5. In panchina: Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Degli Innocenti, Ebuehi, Tonelli, Haas, Vignato. Allenatore: Zanetti 5.5.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 7; Becao 6.5, Bijol 6, Nehuen Perez 6; Ehizibue 6 (32’st Ebosele sv), Pereira 5.5 (41’st Samardzic sv), Wallace 6.5, Lovric 6.5 (35’st Arslan sv), Udogie 6.5; Success 6 (41’st Thauvin sv), Beto 5.5. In panchina: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Pafundi. Allenatore: Sottil 6.5.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 5.5.

RETI: 9’st Becao.

NOTE: pomeriggio umido, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 3500 circa.

Ammoniti: Luperto, Fazzini, Bijol, Becao, Beto, Lovric.

Angoli: 11-5 per l’Empoli.

Recupero: 3′, 6′.