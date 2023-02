Pagelle Roma-Verona 1-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Roma-Verona 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi la spuntano di misura grazie al gol di Ola Solbakken a fine primo tempo, tanto basta per avere la meglio degli scaligeri oggi non di certo esaltanti come nelle precedenti occasioni. Di seguito ecco allora le pagelle di Roma-Verona.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6 (25’ st Celik 6), Cristante 6.5, Bove 6.5, Spinazzola 7; Solbakken 7 (25’ st Zalewski 6), El Shaarawy 6.5 (42’ st Wijnaldum sv); Abraham sv (15’ pt Belotti 5.5).

In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Kumbulla, Pellegrini, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Majchrzak.

Allenatore: Mourinho 6.

VERONA (3-4-1-2): Montipò 6.5; Magnani 6, Hien 5 (1’ st Coppola 6), Dawidowicz 6; Depaoli 6, Tameze 6, Duda 6, Doig 6 (39’ st Abildgaard sv); Lazovic 5.5 (15’ st Braaf 6.5); Ngonge 5.5 (31’ st Kallon sv), Gaich 5 (15’ st Lasagna 6).

In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Verdi.

Allenatore: Zaffaroni 6.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.

RETE: 45’ pt Solbakken.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Hien, Mourinho, Smalling, Ngonge. Angoli: 5-1. Recupero: 5’ pt, 4’ st.