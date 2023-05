Pagelle Napoli-Fiorentina 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Napoli-Fiorentina 1-0, match della festa Scudetto. A pochi giorni dall’esultanza di Udine, Spalletti celebra il titolo anche in casa in un Maradona strapieno. La Fiorentina parte con coraggio, ma gli azzurri – dopo un largo turn over nel primo tempo – prendono misure e campo. Dopo un rigore sbagliato da Osimhen (para Terracciano), l’attaccante nigeriano ha la seconda occasione per firmare un gol storico. Kvaratskhelia conquista il secondo penalty della serata (il primo lo aveva ottenuto Lobotka) e stavolta il capocannoniere del torneo non sbaglia. Osimhen è il miglior marcatore africano della storia della Serie A.

NAPOLI: Gollini 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 6.5, Minjae 6, Olivera 6; Anguissa 6, Demme 6 (1′ st Lobotka 7), Elmas 6 (39′ st Zerbin sv); Lozano 6 (46′ pt Kvaratskhelia 7), Osimhen 7 (32′ st Simeone sv), Raspadori 5.5 (1′ st Zielinski 6). A disp. Meret, Marfella, Juan Jesus, Rrahmani, Bereszynski, Politano, Zedadka, Gaetano, Ndombele. All. Spalletti.

FIORENTINA: Terracciano 7; Terzic 6, Igor 6, Milenkovic 5.5, Dodo 6 (1′ st Venuti 6); Bonaventura 6 (21′ st Castrovilli 6), Amrabat 5 (30′ st Kouamé 6), Duncan 6 (21′ st Mandragora 6); Gonzalez 6, Jovic 5.5, Sottil 6 (30′ st Saponara 6). A disp. Cerofolini, Vannucchi, Biraghi,Ikoné, Ranieri, Bianco, Barak, Brekalo. All. Italiano.

ARBITRO: Marchetti 6.

RETI: 74′ Osimhen

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: -. Angoli: 0-5.