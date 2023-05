Pagelle Juventus-Milan 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Juventus-Milan 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium avanti i rossoneri nel primo tempo con il gran colpo di testa in arretramento di Giroud. Nella ripresa poca, pochissima fiducia per i bianconeri che vengono così sconfitti e dicono addio all’Europa che conta, mentre per gli ospiti c’è la qualificazione aritmetica alla prossima Champions. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny 6.5; Gatti 5.5, Bremer 6 (37′ st Bonucci sv), Danilo 6; Cuadrado 5, Locatelli 5.5, Rabiot 5.5, Kostic 5 (18′ st Paredes 6); Di Maria 4.5 (18′ st Milik 5.5), Kean 5 (28′ st Iling-Junior sv), Chiesa 5.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Miretti, Sersanti. Allenatore: Allegri 5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5 (41′ st Kalulu sv), Thiaw 6, Tomori 6, Hernandez 6.5; Krunic 6, Tonali 6; Messias 5.5 (11′ st Saelemaekers 5.5), Brahim Diaz 5.5 (37′ st Pobega sv), Leao 6 (37′ st Ballo-Touré sv); Giroud 7 (41′ st Origi sv). In panchina: Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kjaer; Adli, Vranckx; De Ketelaere. Allenatore: Pioli 6.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5.

RETE: 40′ pt Giroud.

NOTE: cielo coperto, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Messias, Cuadrado, Krunic. Angoli: 4-4 Recupero: 2′; 4′.