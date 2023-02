Pagelle Napoli-Cremonese 3-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Cremonese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Luciano Spalletti soffrono nei primi venti minuti ma poi sbloccano il risultato grazie ad una perla di Kvicha Kvaratshkelia che punta Sernicola e con un tiro a giro batte Carnesecchi. Da quel momento in poi la Cremonese piano piano cede le armi ad un Napoli troppo superiore: nella ripresa Osimhen, da due passi, firma il 2-0 e poi Elmas fissa la ciliegina sulla torta: 3-0 ed ennesima vittoria in questo campionato da sogno. La Cremonese, invece, rimane ultima e senza vittorie.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Kim 7, Mario Rui 7 (25’st Olivera 6); Anguissa 7, Lobotka 7 (41’st Demme sv), Zielinski 6.5 (25’st Elmas 7); Lozano 7 (38’st Ndombélé sv), Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 7 (38’st Raspadori sv). In panchina: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. Allenatore: Spalletti 7.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 7; Ferrari 5.5 (1’st Valeri 6), Chiriches 5.5, Vasquez 5 (23’st Ghiglione 6); Sernicola 5.5, Benassi 5, Meité 5.5 (31’st Acella sv), Pickel 6 (15’st Castagnetti 6), Aiwu 5.5; Tsadjout 5 (15’st Ciofani 5.5), Afena-Gyan 5. In panchina: Sarr, Saro, Galdames. Allenatore: Ballardini 6.

ARBITRO: Massimi di Termoli 5.5.

RETI: 22’pt Kvaratskhelia, 20’st Osimhen, 34’st Elmas.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Vasquez, Aiwu.

Angoli 9-7.

Recupero 1′ pt, 5′ st