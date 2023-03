Pagelle Milan-Salernitana 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Milan-Salernitana 1-1, match della ventisettesima giornata di Serie A. Al 28′ la prima chance: Bennacer crossa e trova Giroud che in acrobazia manda di poco alto sopra la traversa. Anche la Salernitana non sta a guardare: al 37′ Kastanos spreca un tiro da buona posizione in area, mentre al 42′ è Maignan con uno strepitoso intervento a chiudere la corsa verso la porta di Dia. Nel recupero del primo tempo c’è il vantaggio del Milan: Bennacer crossa da angolo, Giroud di testa anticipa Gyomber e sigla l’1-0. Nella ripresa l’attaccante francese viene ammonito (salterà la prossima con l’Udinese) e lascia il posto a Ibrahimovic. Al 61′ c’è il pareggio: Bradaric guida la ripartenza e crossa in area dove Dia fulmina Maignan. Il Milan reagisce: protesta per un contatto tra Coulibaly e Theo Hernandez, ma per La Penna non c’è rigore. Per l’arbitro invece ci sono gli estremi del penalty dopo un duello tra Bradaric e Bennacer, ma il var richiama e l’arbitro cancella il rigore. Una delle occasioni più nitide nasce da una mischia in area: Florenzi a centimetri dal gol, Kalulu salva involontariamente.

HIGHLIGHTS

MILAN (3-4-2-1): Maignan 7; Kalulu 6, Thiaw 5, Tomori 6; Saelemaekers 5.5 (77′ Florenzi sv), Bennacer 6.5, Krunić 6, Hernández 6; Díaz 6 (62′ De Ketelaere 5.5), Leão 5.5 (63′ Origi 6); Giroud 7 (62′ Ibrahimovic 6.5). A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kjær; Adli, Pobega, Tonali, Vranckx; Rebić. All.: Pioli 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 7; Daniliuc 6.5, Gyömbér 5.5, Pirola 6 (68′ Lovato 6); Mazzocchi 6.5 (82′ Sambia sv), Bohinen 6 (82′ Crnigoj 6), Coulibaly 6, Bradarić 7; Candreva 6 (68′ Bonazzoli 6), Kastanos 5.5 (56′ Piatek 6); Dia 7. A disp.: Fiorillo, Sepe; Lovato, Sambia; Črnigoj, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Bonazzoli, Botheim, Piątek, Valencia. All.: Sousa 6.5.

Arbitro: La Penna di Roma 1 5.5

RETI: 45+1′ Giroud, 61′ Dia

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Giroud, Sambia, Coulibaly, Tomori, Dia. Angoli: 6-4. Recupero: 2′ pt, 6′ st.