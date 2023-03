Pagelle Spezia-Verona 0-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Spezia-Verona, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza ed animi tesissimi al Picco di La Spezia: le due squadre si studiano nel primo tempo, tanti i falli e poche le giocate. Nella ripresa Kallon ha una occasione clamorosa, ma a tu per tu con Dragowski spreca tutto. Lo Spezia ha però il pallino del gioco, prende un palo clamoroso con Nzola ma alla fine non riesce a trovare lo spunto giusto per sbloccare il risultato grazie anche ad una straordinaria parata di Perilli. Con questo pareggio rimane tutto invariato: lo Spezia ha 3 punti di vantaggio sul Verona a 13 partite dalla fine.

IL TABELLINO

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski 6.5; Amian 6, Ampadu 6, Nikolau 6, Reca 6.5; Bourabia 6 (30’st Kovalenko 6), Ekdal 6; Verde 6 (19’st Zurkowski 6.5), Agudelo 5.5 (30’st Shomurodov 6), Gyasi 6.5 (48’st Maldini sv); Nzola 6.5. In panchina: Marchetti, Zovko, Krollis, Wisniewski, Cipot, Esposito, Sala, Caldara, Beck, Ferrer. Allenatore: Semplici 6.

VERONA (3-4-2-1): Perilli 6.5; Magnani 6, Hien 6, Coppola; 6 Faraoni 5.5 (33’st Terracciano sv), Duda 5.5 (10’st Abildgaard 6), Tameze 6, Depaoli 5.5; Ngonge sv (9’pt Kallon 5.5), Lazovic 6.5 (32’st Verdi sv); Gaich 6 (33’st Lasagna sv). In panchina: Berardi, Dawidowicz, Braaf, Cabal, Doig, Zeefuik. Allenatore: Zaffaroni 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5.

NOTE: mattinata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Cartellino rosso dalla panchina a Marchetti (Spezia).

Ammoniti: Reca, Terracciano.

Angoli: 9-5 per lo Spezia.

Recupero: 1′; 4′