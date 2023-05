Pagelle Cremonese-Bologna 1-5: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Cremonese-Bologna 1-5, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è un monologo rossoblù e assomiglia ad una resa in chiave salvezza dei grigiorossi. Al 14′ è Arnautovic a tornare al gol con un colpo di testa preciso sul tiro cross di Barrow. Al 27′ c’è il raddoppio: dopo un rimpallo in area, è Ferguson il più lesto a battere Carnesecchi. Le occasioni sono tante e il 2-0 sta quasi streto al Bologna, che però non perde le occasioni per dilagare. Al 46′ Carnesecchi sbaglia l’uscita sul corner di Orsolini, Posch si ritrova la palla addosso e di testa firma il suo sesto gol in campionato. L’ultimo difensore che ha segnato più gol in una singola stagione di Serie A con la maglia del Bologna è stato Salvatore Fresi (otto nel 2001/02). Al 59′ Valeri è richiamato al var per la cancellazione di un rigore concesso per un inesistente tocco col braccio di Bonifazi. Dal possibile penalty al poker. Merito di Orsolini che attacca la profondità, salta Carnesecchi e appoggia in rete. Al 71′ è Carnesecchi a negare il quinto gol ad Arnautovic. Ma c’è ancora spazio per degli episodi. Orsolini viene espulso per doppio giallo e nel finale c’è il quinto gol di Sansone. Nel finale il sigillo di Ciofani, che non spegne la delusione.

HIGHLIGHTS

Pagelle Cremonese-Bologna 1-5

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi 4; Sernicola 5 (77′ Afena Gyan sv), Chiriches 4, Vasquez 4, Valeri 4; Meité 5.5, Castagnetti 5 (70′ Quagliata sv); Pickel 5, Galdames 4.5 (45′ Buonaiuto 5), Okereke 4; Tsadjout 4 (45′ Ciofani 6).

In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione, Acella

Allenatore Ballardini 5

Bologna (4-3-3): Skorupski 6.5; Posch 7 (65′ De Silvestri 6), Bonifazi 6.5, Lucumi 6.5, Cambiaso 6.5; Ferguson 7 (59′ Aebischer 6.5), Schouten 6.5 (65′ Medel 6.5), Dominguez 7 (59′ Moro 7); Orsolini 5.5, Arnautovic 7 (77′ Sansone 7), Barrow 6.5.

In panchina: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee.

Allenatore Thiago Motta 7

ARBITRO: Valeri di Roma 5.5

RETI: 14′ Arnautovic, 27′ Ferguson, 47′ Posch, 62′ Orsolini, 80′ Sansone, 91′ Ciofani.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 73′ Orsolini espulso per doppio giallo.

Ammoniti: Buonaiuto. Angoli: 3-9. Recupero: 2′ pt, 2′ st.