Pagelle Spezia-Torino 0-4: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Spezia-Torino 0-4, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Il Toro si porta momentaneamente all’ottavo posto in solitaria, mentre gli spezzini rischiano il sorpasso del Verona (di scena domani con l’Empoli). Al 14′ c’è il primo legno: Miranchuk calcia dalla distanza, Ampadu devia e la palla sbatte sulla traversa. Dieci minuti c’è l’1-0 del Toro. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il rimpallo tra Singo e Wisniewski beffa Dragowski che non riesce ad impedire al pallone di varcare la linea. Nel finale del primo tempo l’arbitro Guida prima concede un rigore per una trattenuta di Buongiorno su Nzola, poi torna si suoi passi per un tocco col braccio di Gyasi rilevato dal Var. Nel finale di primo tempo altro palo, stavolta colpito da Vojvoda con un tiro da fuori area. Nella ripresa Semplici si sbilancia con Verdi al posto di Ampadu, ma il Toro trova altre due reti. Al 72′ Sanabria innesca Vlasic, che serve un rigore in movimento a Ricci che non sbaglia. Quattro minuti dopo arriva il 3-0. Vlasic serve una palla d’oro per Ilic che non sbaglia. Nel finale annullato un gol a Nzola per un fuorigioco ad inizio azione. E nel recupero arriva il poker di Karamoh.

Le pagelle di Spezia-Torino

Spezia (3-5-1-1): Dragowski 6; Wisnieswski 5, Ampadu 6 (65′ Verde 5.5), Nikolau 5.5; Amian 5.5, Esposito 6, Ekdal 5 (45′ Agudelo 6), Bourabia 5 (45′ Zurkowski 6), Reca 6; Gyasi 5.5 (80′ Bastoni sv), Nzola 6.

In panchina: Zoet, Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Maldini, Cipot.

Allenatore: Semplici 5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Schuurs 6.5 (67′ Djidji 6.5), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 6.5 (87′ Aina sv), Ricci 7, Ilic 7 (87′ Linetty sv), Vojvoda 6.5; Miranchuk 7 (87′ Karamoh 7), Vlasic 7; Sanabria 6.5.

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Pellegri, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis.

Allenatore: Juric 6.5.

ARBITRO: Guida 6

RETI: 24′ Wisniewski (aut), 72′ Ricci, 76′ Ilic, 96′ Karamoh.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ekdal, Ilic, Singo, Nzola. Angoli: 5-2. Recupero: 3′ pt, 6′ st.