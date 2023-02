Pagelle Bologna-Monza 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Bologna-Monza 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Brianzoli avanti nel primo tempo grazie al gol di Donati su ottima azione personale di Petagna, nel secondo tempo nonostante i vari tentativi, i felsinei non riescono a pervenire al pareggio e cedono in casa al Dall’Ara. Di seguito ecco le pagelle di Bologna-Monza.

GLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Cambiaso 5.5, Posch 5.5, Sosa 6, Lykogiannis 6; Dominguez 5.5 (32’st Moro 6), Schouten 5.5 (32’st Medel 6); Orsolini 6, Aebischer 5.5 (20’st Arnautovic 5.5), Kyriakopoulos 5 (20’st Barrow 5.5); Ferguson 5. In panchina: De Silvestri, Pyyhtia, Soriano, Bardi, Ravaglia. Allenatore: Motta 5.5.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 6 (35’st Caldirola 6), Pablo Marì 6, Izzo 5.5; Donati 7 (12’st Birindelli 6), Sensi 6.5 (12’st Machin 6), Rovella 6, Ciurria 6; Pessina 5.5 (35’st Ranocchia 6); Caprari 6, Petagna 6.5 (23’st Mota 6). In panchina: Carboni, Antov, D’Alessandro, Colpani, Valoti, Barberis, Gytkjær, Sorrentino, Cragno. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.

RETI: 25’pt Donati.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Izzo, Marlon, Pessina, Arnautovic, Birindelli. Angoli: 3-2 per il Bologna. Recupero: 2′, 6