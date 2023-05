Pagelle Milan-Sampdoria 5-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Milan-Sampdoria 5-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto facile per i rossoneri al Meazza: manita firmata Giroud (tripletta), Leao che apre le danze e Brahim Diaz, mentre da segnalare per gli ospiti il gol del momentaneo pareggio firmato dall’immortale Quagliarella. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5, Thiaw 7, Tomori 6.5 (36′ st Kjaer sv), Hernandez 6 (36′ st Ballo-Touré sv); Tonali 7.5 (36′ st Pobega sv), Krunic 6.5; Messias 6 (15′ st Saelemakers 6), Diaz 7.5 (24′ st De Ketelaere 6), Leao 7.5; Giroud 8. In panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kalulu, Adli, Bakayoko. Allenatore: Pioli 7

SAMPDORIA (4-3-1-2): Ravaglia 6.5; Zanoli 5.5, Gunter 5, Nuytinck 5 (25′ st Amione 6), Augello 5; Leris 5, Winks 5, Rincon 5 (37′ st Paoletti sv); Djuricic 4.5 (37′ st Ilkhan sv); Gabbiadini 5 (24′ st Lammers 6), Quagliarella 7 (25′ st Oikonomou 6). In panchina: Tantalocchi, Turk, Murillo, Murru, Segovia, De Luca, Jesé. Allenatore: Stankovic 5

ARBITRO: Fourneau di Roma 6

RETI: 9′ pt Leao, 20′ pt Quagliarella, 23′ pt Giroud, 29′ pt Giroud (rig.), 18′ st Diaz, 23′ st Giroud.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Gunter, Zanoli, Hernandez, Oikonomou. Angoli 7-2. Recupero 0′ pt, 0′ st.