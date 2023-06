Pagelle Roma-Spezia 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Spezia, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Pronti via e gli ospiti trovano il vantaggio, con Nikolau che viene lasciato completamente solo sul secondo palo sugli sviluppi da calcio da fermo. La Roma reagisce e trova una traversa con El Shaarawy da fuori area. Al minuto 43 un traversone di Zalewski dalla sinistra si infila direttamente alle spalle dell’estremo difensore bianconero Zoet. Esultanza di Bove, che aveva provato l’intervento in mezzo all’area, ma dal replay appare chiaro come il pallone non sia stato effettivamente deviato da alcun giocatore.

Secondo tempo con tanta tensione, la Roma attacca e alla fine trova il gol della vittoria su rigore. El Shaarawy viene atterrato da Amian, che viene espulso per doppia ammonizione. Dybala si presenta dagli undici metri e non sbaglia: 2-1 Roma, che si prende il sesto posto. Lo Spezia deve giocarsi lo spareggio contro l’Hellas.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ROMA (4-2-3-1): Svilar 6; Celik 6 (1’ st Llorente 6), Smalling 6, Mancini 6 (37’ st Wijnaldum sv) Zalewski 7; Bove 6 (19’ st Matic 6), Cristante 6; Dybala 7, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6.5; Belotti 5.5 (19’ st Abraham sv, 35’ st Spinazzola sv).

In panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Ibanez, Camara, Darboe, Volpato, Tahirovic, Solbakken.

Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 6.

SPEZIA (3-5-2): Zoet 6.5; Wisniewski 6, Ampadu 6, Nikolaou 7 (52’ st Krollis sv); Amian 4, Zurkowski 5.5 (42’ st Ekdal sv), Esposito 6 (47’ st Shomurodov sv), Bourabia 6 (53’ st Cipot sv), Reca 6; Gyasi 6 (42’ st Verde sv), Nzola 6.

In panchina: Marchetti, Zovko, Dragowski, Ferrer, Caldara, Sala, Bastoni, Kovalenko, Maldini, Agudelo.

Allenatore: Semplici 6.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

RETI: 6’ pt Nikolaou, 43’ pt Zalewski, 46’ st Dybala (rig).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 44’ st Amian espulso per doppio giallo (entrambi per fallo di gioco)

Ammoniti: Esposito, Pellegrini, Nikolaou, Zoet, Dybala, Gyasi, Ampadu, Wisniewski, Shomurodov. Angoli: 5-2. Recupero: 1’ pt, 12’ st.