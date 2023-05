Pagelle Inter-Sassuolo 4-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Sassuolo, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita divertente con il Sassuolo gioca bene e crea subito occasioni, ma l’Inter passa in vantaggio con una meraviglia di Romelu Lukaku che si gira con il sinistro e fa 1-0. Ad inizio ripresa due deviazioni di Ruan, il primo su cross di Bellanova e il secondo su tiro di Lautaro Martinez, siglano il 3-0. Il Sassuolo non si arrende: segna il gol del 3-1 con Henrique, il 3-2 con Frattesi e mette in apprensione tutta San Siro. Al 90′ ci pensa ancora Romelu Lukaku, in contropiede, a siglare il 4-2 definitivo. Quinta vittoria di fila in campionato, Inzaghi vicinissimo alla qualificazione Champions League.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 5.5, De Vrij 6 (28’st Bastoni 6), Acerbi 6; Dimarco 6.5 (16’st Gosens 6), Gagliardini 5.5, Brozovic 6, Mkhitaryan 6.5 (16’st Asllani 6), Bellanova 6.5 (33’st Darmian sv); Lukaku 8, Correa 6 (1’st Lautaro Martinez 7). In panchina: Onana, Dumfries, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Zanotti. Allenatore: Inzaghi 6.5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6 (31’st Zortea 6), Erlic 5.5, Tressoldi 4.5 (17’st Ferrari 6), Rogerio 6; Frattesi 7, Lopez 5, Henrique 6.5 (31’st Thorstvedt sv); Berardi 6.5, Defrel 5.5 (12’st Pinamonti 6), Laurienté 6.5 (12’st Bajrami 6). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Muldur, Romagna. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.5.

RETE: 41’pt e 44’st Lukaku, 10’st Tressoldi (aut.), 13’st Lautaro Martinez, 18’st Henrique, 32’st Frattesi.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: De Vrij, Brozovic, Defrel, Tressoldi, Henrique

Angoli: 5-1 per il Sassuolo.

Recupero: 2′; 4′