Pagelle Fiorentina-Roma 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Roma 2-1, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’11’ la Roma sblocca il risultato. Merito di Belotti che confeziona un cross splendido per la testa di Solbakken, lucido a scaricare per il tocco vincente sotto porta di El Shaarawy. La squadra giallorossa si affaccia pericolosamente più volte dalle parti di Cerofolini. Al 26′ Wijnaldum è murato dal portiere, la palla finisce a Solbakken che calcia di prima ma Martinez Quarta è bravo a salvare sulla linea. Cerofolini si ripete su El Shaarawy e Belotti, autori di due tiri da posizione poco favorevole, ma il portiere è attento. La Fiorentina nel primo tempo fatica a costruire occasioni nitide e Svilar è attento sui tiri in porta di Jovic e Biraghi. Nella ripresa la Roma prova a gestire, ma le sue difese crollano nel finale e nel giro di cinque minuti la Fiorentina la ribalta con Jovic e Ikone.

HIGHLIGHTS

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini 7; Venuti 5.5 (61′ Dodò 6.5), Quarta 5 (45′ Milenkovic 6.5), Igor 6, Biraghi 6 (45′ Terzic 6); Mandragora 6.5, Duncan 6.5; Ikoné 7, Barak 6.5, Saponara 5.5 (61′ Sottil 6); Jovic 7.

In panchina: Terracciano, Ranieri, Bianco, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Cabral, Brekalo, N. Gonzalez, Kayode, Kouamé.

Allenatore: Vincenzo Italiano 6.5.

Roma (4-3-3): Svilar 6; Missori 6, Smalling 6.5 (45′ Mancini 6), Llorente 6, Zalewski 6 (80′ Abraham sv); Bove 6.5, Tahirovic 6, Wijnaldum 5.5 (60′ Cristante 6); Solbakken 5.5 (71′ Ibanez 5), Belotti 6, El Shaarawy 7 (45′ Celik 6)

A disp.: Boer, Baldi, Keramitsis, Darboe, Volpato, Pagano.

Allenatore: José Mourinho 6.

ARBITRO: Ayroldi 6.

RETI: 12′ El Shaarawy, 85′ Jovic, 88′ Ikone.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Saponara, Missori, Quarta, Venuti, Solbakken, Jovic, Svilar, Igor. Angoli: 7-4. Recupero: 2′ pt, 5′ st.