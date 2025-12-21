Supercoppa, Conte nei guai: titolare salta l’allenamento alla vigilia di Napoli-Bologna

Il difensore azzurro Sam Beukema non ha recuperato dalla contusione al piede: decisione rinviata a poche ore dalla finale di Riyadh.

Vigilia complicata per Napoli in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane all’Al Awwal Park di Riyadh. Sam Beukema è infatti in forte dubbio per la sfida decisiva.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il difensore non ha preso parte all’allenamento di rifinitura, non avendo ancora smaltito i postumi di una contusione al piede rimediata nella seduta di sabato. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo, ma al momento la sua presenza dal primo minuto appare a rischio.

Beukema rappresenta un caso particolare di questa finale: il centrale olandese è un ex della partita, avendo vestito la maglia rossoblù nelle ultime due stagioni prima del trasferimento estivo al Napoli per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Una sfida, però, che finora non è mai riuscito a giocare contro la sua ex squadra.

Curiosamente, anche nel match di campionato disputato al Dall’Ara lo scorso 9 novembre – vinto dal Bologna – Beukema era rimasto in panchina, senza scendere in campo. Un’eventuale assenza anche in Supercoppa renderebbe ancora più singolare il suo incrocio mancato con i rossoblù.

Antonio Conte valuterà nelle prossime ore se forzare il recupero o affidarsi a soluzioni alternative nel reparto difensivo. La decisione definitiva arriverà solo a ridosso del calcio d’inizio.