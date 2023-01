Pagelle Sampdoria-Udinese 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sampdoria-Udinese, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Ferraris grande partenza dei ragazzi di Dejan Stankovic che hanno due clamorose palle gol per sbloccare la partita, prima con Gabbiadini e poi con Djuricic. Gli ospiti, con il passare dei minuti, entrano in partita e creano qualche pericolo. Nella ripresa Vieira ha un’altra occasione incredibile, quasi a botta sicura, per fare 1-0 ma la spedisce alta. Nel finale la beffa per il Doria: su un retropassaggio Ehizibue allunga la punta e batte Audero. L’Udinese torna a vincere, la Sampdoria continua a perdere.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero 6; Nuytinck 6, Colley 6.5 (34′ st Zanoli sv), Amione 6.5; Leris 6, Winks 5, Djuricic 5 (12′ st Vieira 5), Augello 5.5; Sabiri 5 (1′ st Verre 6); Lammers 5 (40′ st Quagliarella sv), Gabbiadini 6. In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Rincon, Murillo, Yepes, Murru, Montevago, Paoletti. Allenatore: Stankovic 6

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Bijol 6.5, Perez 6; Ehizibue 6.5, Samardzic 6 (24′ st Lovric 6), Walace 5.5, Arslan 5.5 (24′ st Makengo 6), Udogie 6; Beto 5 (32′ st Deulofeu sv, 45′ st Nestorovski), Success 5.5. In panchina: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Ebosse, Pereyra, Pafundi. Allenatore: Sottil 6.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

RETI: 42′ st Ehizibue

NOTE: Onorato Gianluca Vialli prima dell’incontro. Gigantografia di Gianluca Vialli nella Sud, con striscione “Il tuo coraggio, la nostra forza”.

Spettatori 19.000 circa.

Ammoniti: Ehizibue, Leris, Nuytinck, Gabbiadini.

Angoli: 6-6.

Recupero: 0′, 8′