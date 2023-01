Pagelle Sampdoria-Napoli 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Sampdoria-Napoli 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Si mette subito in discesa per la capolista al Ferraris, visto che c’è un immediato rigore dubbio a favore, però Politano lo sbaglia. In ogni caso, è Osimhen a portare avanti i partenopei, blucerchiati poi in dieci per l’espulsione di Rincon. Nella ripresa la chiude Elmas, ancora su rigore, che si era procurato per tocco di mano di Vieira. Di seguito ecco le pagelle di Sampdoria-Napoli.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero 7; Murillo 5 (1′ st Zanoli 6), Nuytinck 5, Murru 5; Leris 5.5, Vieira 5 (38′ st Paoletti sv), Rincon 4, Augello 5; Verre 5 (9′ st Villar 5.5); Gabbiadini 6 (1′ st Djuricic 5.5), Lammers 5.5 (38′ st Montevago sv). In panchina: Contini, Ravaglia, Winks, Yepes, Villa, Trimboli. Allenatore: Stankovic 5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Kim 6 (1′ st Rrahmani 6.5), Juan Jesus 6.5, Mario Rui 7; Anguissa 6.5 (21′ st Ndombele 6), Lobotka 6.5, Elmas 7 (42′ st Raspadori sv); Politano 5 (18′ st Zielinski 6), Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 5.5 (18′ st Lozano 6). In panchina: Marfella, Sirigu, Demme, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano. Allenatore: Spalletti 6.5.

ARBITRO: Abisso di Palermo 5.

RETI: 19′ pt Osimhen; 36′ st Elmas (rig.).

NOTE: giornata piovosa; terreno di gioco in discrete condizioni. Al 6′ pt Audero para un rigore calciato da Politano. Espulso: Rincon, al 39′ pt, per gioco pericoloso. Ammoniti: Murru, Murillo, Juan Jesus, Anguissa, Leris. Angoli: 2-5. Recupero 5′; 4′.