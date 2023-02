Pagelle Monza-Milan 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, la ammonizioni e i gol di Monza-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Bella partita all’U-Power Stadium con entrambe le squadre che propongono e non speculano. Occasioni da una parte e dall’altra con i rossoneri che sbloccano l’incontro con un grande sinistro di Junior Messias, poi Leao colpisce anche il palo. Il Monza però è vivo ed ha almeno due occasioni enormi per pareggiare: in una di queste arriva un doppio palo clamoroso con anche una doppia deviazione di Tatarusanu. Nel finale Tonali e De Katelaere hanno la palla dello 0-2, ma Di Gregorio si salva. Terzo 1-0 di fila per Pioli che risale la china. prima sconfitta nel 2023 per il Monza.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Marlon 5.5 (25’st Gytkjaer 6), Pablo Marí 5.5, Izzo 6; Birindelli 5.5 (14’st Carboni 6), Rovella 6 (25’st Sensi 6), Pessina 5.5, Ciurria 6.5; Mota Carvalho 5.5 (38’st Valoti sv), Caprari 5; Petagna 5.5 (14’Machin 6). In panchina: Cragno, Donati, Caldirola, Barberis, Ranocchia, Antov, Colpani, D’Alessandro, Sorrentino. Allenatore: Palladino 6.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu 7; Kalulu 6.5, Tomori 6.5, Thiaw 6.5; Messias 7.5 (19’st Saelemaekers 5.5), Krunic 6.5 (38′ st Bakayoko sv), Tonali 6, Hernandez 6.5; Diaz 6 (19’st De Ketelaere 5.5), Leao 6 (34’st Rebic sv); Origi 5.5 (19’st Giroud 6). In panchina: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Ibrahimovic, Dest, Kjaer, Pobega, Vranckx, Gabbia. Allenatore: Pioli 6.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 5.5.

RETI: 31’pt Messias.

NOTE: cielo sereno, campi in buone condizioni.

Ammoniti: Marlon, Krunic, Birindelli, Rovella, Machín, Thiaw.

Angoli: 10-3 per il Monza.

Recupero: 2′ +1′ pt, 5′ st.