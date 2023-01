Pagelle Juventus-Udinese 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Udinese, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium partita senza grossi sussulti con l’Udinese che si difende con ordine e rischia poco, se non su qualche discesa di Kostic. Nella ripresa la Juventus si allunga e gli ospiti ne provano ad approfittarne in contropiede ma sbagliano la scelta. A decidere la partita ci pensa una grandissima giocata di Federico Chiesa che trova Danilo che, a porta vuota, non può sbagliare: ottavo successo di fila e anche senza subire gol.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; McKennie 6, Miretti 5.5 (17’st Chiesa 6.5), Locatelli 6 (17’st Paredes 6.5), Rabiot 6.5, Kostic 6 (35’st Soulé sv); Di Maria 6 (21’st Milik 6); Kean 5 (35’st Fagioli sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Barbieri, Riccio, Barrenechea, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.5.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Bijol 5.5, Perez 5.5; Pereyra 5.5, Lovric 6.5 (25’st Samardzic 6), Walace 6 (42’st Nestorovski sv), Makengo 5.5 (21’st Arslan), Udogie 5 (25’st Ebosse 5); Beto 5.5, Success 5 (25’st Ehizibue 5.5). In panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Buta, Guessand, Jajalo, Pafundi, Vivaldo. Allenatore: Sottil 6.

ARBITRO: Marchetti di Ostia 6.

RETE: 41’st Danilo.

NOTE: cielo coperto, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: Locatelli, Success, Bijol, Allegri.

Angoli: 5-4 per la Juventus.

Recupero: 0′; 4′