Pagelle Fiorentina-Torino 0-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Torino, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi i viola sembrano partire meglio ma piano piano il Torino prende possesso del campo e prende una traversa clamorosa con Demba Seck. La partita si sblocca con un tiro a giro fantastico di Miranchuk che lascia immobile Terracciano e sigla la rete dello 0-1. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma con molta confusione e poca qualità. Jovic prova una girata al volo ma termina alta. Nel finale, al 90′, Milinkovic Savic prima in uscita e poi con una grande parata salva lo 0-1.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Venuti 5.5, Milenkovic 6, Igor 5.5, Biraghi 5.5 (1’st Terzic 6); Amrabat 5.5 (9’st Jovic 5), Duncan 5.5 (24’st Barak 6); Ikonè 5, Bonaventura 5.5 (42’st Bianco sv), Saponara 6 (9’st Gonzalez 5.5); Kouame 5.5. In panchina: Cerofolini, Martinelli, Kayode, Ranieri, Krastev, Mandragora. Allenatore: Italiano 5.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 7; Djidji 6.5 (27’st Zima 6), Buongiorno 6.5, Rodriguez 6.5; Singo 6.5, Ricci 7, Adopo 6.5 (24’st Linetty 6), Vojvoda 6; Vlasic 6, Miranchuk 7; Seck 6.5 (36’st Sanabria sv). In panchina: Fiorenza, Gemello, Schuurs, Bayeye, Karamoh, Gineitis, Radonjic, Dembele’, N’Guessan. Allenatore: Juric 7.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 6.

RETE: 33’pt Miranchuk.

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 29.281 per un incasso di 425.725 euro.

Ammoniti: Saponara, Duncan, Ricci, Sanabria.

Angoli: 5-3 per la Fiorentina.

Recupero: 1′, 5′