Pagelle Cremonese-Inter 1-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Cremonese-Inter 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini è 1-1 dopo il primo tempo per effetto del gol del vantaggio di Okereke al quale risponde Lautaro Martinez. Nella ripresa sempre il bomber argentino trova la via del gol ed arriva così la vittoria dei nerazzurri. Di seguito ecco le pagelle di Cremonese-Inter.

GLI HIGHLIGHTS

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 7.5; Bianchetti 6.5 (20’st Buonaiuto 5.5), Chiriches 6, Vasquez 6.5; Sernicola 6, Meité 6, Castagnetti 6 (14’st Afena-Gyan 5.5), Benassi 6.5, Valeri 6; Ciofani 6 (14’st Dessers 5.5), Okereke 7 (27’st Zanimacchia 6). In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Ghiglione, Ferrari, Milanese, Tsajoudt. Allenatore: Ballardini 6.5.

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 6, Acerbi 5.5, Bastoni 6; Dumfries 6.5, Gagliardini 6, Calhanoglu 5.5 (20’st Asllani 6), Mkhitarian 6, Dimarco 6.5 (20’st Gosens 6); Lautaro Martinez 7.5 (30’st Correa 6), Dzeko 6.5 (30’st Lukaku 6). In panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Fontanarosa. Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5.

RETI: 10’pt Okereke, 20’pt e 20’st Lautaro.

NOTE: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori paganti: 14.554. Ammoniti: Acerbi, Calhanoglu. Angoli 14-2 per l’Inter. Recupero: 0′, 4′.