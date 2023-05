Pagelle Spezia-Milan 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Spezia-Milan 2-0, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri di Semplici agganciano il Verona e danno lo scossone in zon salvezza. Dopo l’euroderby, gli uomini di Pioli subiscono un’altra spallata sul morale. Al 6′ Tonali colpisce il palo dalla distanza. Sempre nel primo tempo ci provano da fuori area anche Theo Hernandez e Pobega, ma Dragowski risponde presente. Ad inizio ripresa ci prova Bourabia, ma calcia alto dal limite. Un minuto dopo chance per Brahim Diaz che entra in area e calcia colpendo il palo esterno. Un episodio da moviola: Esposito spinge leggermente Brahim che frana in area, per Doveri non c’è rigore. Nel secondo tempo lo Spezia trova i gol della vittoria. Prima con Wisniewski sugli sviluppi di un angolo: Amian colpisce il palo, il centrale polacco sfrutta un rimpallo fortunato e un errore di Ballo Toure per depositare in rete. Poi è Salvatore Esposito a realizzare il 2-0 con una splendida punizione sotto l’incrocio. Niente da fare per Maignan e per un Milan che rallenta in chiave Champions.

HIGHLIGHTS

SPEZIA (4-3-3): Drągowski 6.5; Amian 6.5, Ampadu 7, Wiśniewski 7, Nikolaou 6; Esposito 7, Ekdal 6, Bourabia 6 (63′ Zurkowski 6); Reca 6, Nzola 6.5, Gyasi 6 (93′ Kovalenko sv).

In panchina: Marchetti, Zoet, Caldara, Ferrer; Cipot, Krollis, Shomurodov, Verde.

Allenatore: Semplici 6

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 6, Kjær 5, Tomori 6 (84′ Calabria sv), Hernández 6 (64′ Ballo Toure 5); Tonali 6, Pobega 5.5; Saelemaekers 6 (64′ De Ketelaere 5.5), Díaz 6 (71′ Adli sv), Rebic 5.5 (71′ Giroud 6); Origi 5.5.

In panchina: Mirante, Tătăruşanu, Gabbia, Bakayoko, Vranckx.

Allenatore: Pioli 6.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

RETI: 75′ Wisniewski, 85′ Esposito

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Amian, Diaz. Angoli: 5-9. Recupero: 1′ pt, 6′ st.