Pagelle Verona-Inter 0-6: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa hanno la prima palla gol della partita con Verdi, ma Handanovic risponde presente. Poi è un assolo e un dominio assoluto: tre straordinarie parate di Montipo negano il gol del vantaggio ai nerazzurri. Gol che arrivano poi in serie: prima l’autogol di Gaich su tiro di Dimarco, successivamente il magnifico gol del raddoppio firmato Calhanoglu e poi si sblocca anche Dzeko. Nella ripresa punto esclamativo di Lautaro Martinez e poi ancora Dzeko in gol. Infine, all’ultima palla Lautaro Martinez sigla lo 0-6 Uno 0-6 senza discussione: i nerazzurri adesso sono quarti in classifica da soli.

HELLAS VERONA (4-4-1-1): Montipo 6; Faraoni 5, Hien 4.5 (17’st Coppola 5.5), Magnani 5, Ceccherini 4.5 (37’st Cabal sv); Depaoli 5.5, Abildgaard 5, Tameze 5, Lazovic 5 (1’st Doig 5); Verdi 5 (1’st Duda 5.5); Gaich 4 (24’st Djuric 6). In panchina: Berardi, Perilli, Terracciano, Dawidowicz, Sulemana, Zeefuik, Braaf, Ngonge, Kallon. Allenatore: Zaffaroni 5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6 (12’st Darmian 6), Acerbi 6.5, De Vrij 6; Dumfries 6 (20’st Zanotti 6), Calhanoglu 7, Brozovic 6.5 (32’st Asllani 6), Mkhitaryan 6.5 (20’st Gagliardini 6), Dimarco 6.5 (12’st Bellanova 6); Dzeko 8, Martinez 8. In panchina: Onana, Cordaz, Bastoni, Barella, Fontanarosa, Carboni, Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 31’pt Gaich (aut), 36’pt Calhanoglu, 38’pt e 16’st Dzeko, 10’st e 47’st Lautaro.

NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni.

Angoli: 7-2 per l’Inter.

Recupero: 1′, 4′.