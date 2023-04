Pagelle Empoli-Lecce 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Lecce, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani partita bloccata e con poche occasioni da gol da una parte e dall’altra. I padroni di casa provano a fare qualcosa in più e a rendersi più pericolosi. La partita viene decisa nel secondo tempo: percussione di Parisi con Hjulmand che intreccia le sue gambe con quelle del suo avversario, per Fabbri è rigore. Dal dischetto Caputo è implacabile: tre punti fondamentali per Zanetti che torna a vincere. Quinta sconfitta di fila per il Lecce senza segnare.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 6, Ismajli 6, Luperto 6.5, Parisi 6.5; Akpa Akpro 6 (39’pt Fazzini 5.5), Marin 6.5, Bandinelli 6 (36’st Grassi sv); Baldanzi 6.5 (27’st Cambiaghi 6); Piccoli 5.5 (27’st Haas 6), Caputo 7 (36’st Satriano sv). In panchina: Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Pjaca, Destro, Tonelli, Stojanovic, Vignato. Allenatore: Zanetti 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6, Tuia 6, Pezzella 5.5 (35’st Gallo sv); Blin 6.5 (27’st Helgason 6), Hjulmand 5, Gonzalez 5.5; Strefezza 5.5 (27’st Oudin 5.5), Colombo 5.5 (33’st Ceesay sv), Banda 5 (1’st Di Francesco 5.5). In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Ceccaroni, Ciucci, Volkerling, Cassandro. Allenatore: Baroni 5.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6

RETE: 17’st Caputo (rig).

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Inizio di gara posticipato di un’ora per un principio di incendio nello spogliatoio dell’Empoli.

Spettatori: 3500 circa.

Espulso: al 33’st Bertolini (vice allenatore Empoli).

Ammoniti: Bandinelli, Fazzini, Marin, Blin, Tuia.

Angoli: 4-3 per il Lecce.

Recupero: 2′, 6′.