Pagelle Monza-Napoli 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Napoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Seriew A 2022/2023. Allo U-Power Stadium grande partita dei ragazzi di Raffaele Palladino che approfittano di un Napoli scarico mentalmente e con tanti giocatori nuovi in formazione per legittimare la partita e la vittoria: il gol del vantaggio arriva al 18′ con Dany Mota che conclude in rete un’azione semplicemente perfetta. Il Napoli prova a reagire, ma il Monza raddoppia ad inizio secondo tempo con l’ex Petagna che apre il piattone e fa 2-0. Osimhen e compagni ci provano sino alla fine, ma non riescono a riaprire l’incontro: quarta sconfitta in campionato. Il Monza invece vola e sogna l’ottavo posto.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 6 (38′ st Antov sv), Marlon 6.5, Caldirola 6.5; Ciurria 6.5, Rovella 6 (31′ st Sensi sv), Pessina 6.5 (38′ st Machin), Carlos Augusto 7; Caprari 6.5 (23′ st Birindelli 6), Dany Mota 8; Petagna 7 (38′ st Carboni sv). In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Pablo Marì, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Palladino 7.

NAPOLI (4-3-3): Gollini 6; Bereszynski 5 (21′ st Di Lorenzo 6), Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Olivera 6; Anguissa 6 (17′ st Raspadori 5.5), Lobotka 5.5 (34′ st Simeone sv), Zielinski 6; Elmas 5 (17′ st Politano 6), Osimhen 6, Zerbin 5 (1′ st Kvaratskhelia 6). In panchina: Meret, Marfella, Kim, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele. Allenatore: Spalletti 5.5.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 5.5.

RETI: 18′ pt Dany Mota; 9′ st Petagna.

NOTE: Spettatori 14.455; incasso di 683.521,46 euro. Almeno 7000 i tifosi ospiti.

Ammoniti: Caldirola, Elmas.

Angoli: 10-6 per il Napoli.

Recupero: 1′; 5′.