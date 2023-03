Pagelle Lazio-Roma 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Roma 1-0, derby della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Sarri dimentica l’eliminazione europea dalla Conference e lo fa grazie ad un successo di misura contro i giallorossi, in 10 uomini dalla mezz’ora del primo tempo per il rosso di Ibanez. La squadra di Mourinho (squalificato) fa le barricate, ma resiste solo per 65′, quando Zaccagni sfrutta un errore di Zalewski per poi realizzare la rete del vantaggio definitivo. Non basta l’assedio finale dei giallorossi, nemmeno l’autorete di Casale perché la posizione irregolare di Smalling fa intervenire il var. La Lazio allunga in chiave Champions, la Roma rimedia la seconda sconfitta consecutiva.

HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Casale 6.5, Romagnoli 7, Hysaj 6.5; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 7; Pedro 6 (43′ st Basic sv), Felipe Anderson 6.5, Zaccagni 7.5 (36′ st Cancellieri sv).

In panchina: Maximiano, Adamonis, Magro, Gila, Patric, Lazzari, Radu, Fares, Floriani Mussolini, Pellegrini, Marcos Antonio, Immobile, Romero.

Allenatore: Sarri 6.5.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5, Smalling 6, Ibanez 4; Zalewski 5, Cristante 6, Wijnaldum 5.5 (22′ st Matic 6), Spinazzola 6; Pellegrini 5.5 (39′ st Solbakken sv); Dybala 5 (1′ st Llorente 6.5) (33′ st El Shaarawy sv), Belotti 5.5 (22′ st Abraham 6).

In panchina: Svilar, Boer, Celik, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic.

Allenatore: Foti (vice di Mourinho) 6.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 20′ st Zaccagni.

NOTE: serata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Espulso al 32′ pt Ibanez per doppia ammonizione. Ammoniti: Luis Alberto, Romagnoli, Cristante, Mancini, Cancellieri, Basic. Angoli: 5-2 . Recupero: 3′ pt; 6′ st.