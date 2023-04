Pagelle Fiorentina-Spezia 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Fiorentina-Spezia 1-1, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Al 25′ i viola sbloccano il risultato. Fa tutto o quasi Cristiano Biraghi che recupera palla in zona offensiva e crossa in area, trovando la deviazione dell’autorete di Wisniewski. La Fiorentina prova a raddoppiare e lo fa con Cabral che in sforbiciata in area trova solo la traversa. Al 32′ arriva il pareggio dello Spezia. Dragowski si trasforma in uomo assist. Sul lungo lancio del portiere, Nzola sfrutta un’incomprensione tra Igor e Terracciano e ne approfitta per mettere in rete con un rasoterra mancino. Nella ripresa il secondo tempo è un monologo viola. La Fiorentina colpisce un palo con Brekalo e una traversa con Biraghi su punizione. All’87’ invece è Jovic a sfiorare il vantaggio con un tocco sotto su Dragowski in uscita. Eppure l’ultima occasione per vincere, clamorosa, ce l’ha lo Spezia. Shomurodov vola verso la porta, ma a tu per tu con Terracciano, invece di servire Cipot, cerca un improbabile scavetto che il portiere neutralizza. Un punto a testa al Franchi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Dodo 6, Martinez Quarta 5.5, Igor 5, Biraghi 7; Castrovilli 5.5 (71′ Barak 6), Mandragora 6 (80′ Duncan sv); Ikoné 5.5 (60′ Gonzalez 6), Bonaventura 6, Sottil 5.5 (60′ Brekalo 6); Cabral 6 (80′ Jovic sv).

In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Terzic, Venuti, Ranieri, Duncan, Bianco, Barak, Kouame, Saponara, Jovic.

Allenatore: Italiano 6.

Spezia (4-3-3): Dragowski 6; Amian 6, Ampadu 6, Nikolaou 6, Wisniewski 5; Zurkowski 6, Bourabia 6 (65′ Bastoni 6), Ekdal 6 (78′ Esposito sv); Gyasi 6 (76′ Shomurodov 4.5), Nzola 7, Maldini 6 (65′ Cipot 6).

In panchina: Zoet, Marchetti, Verde, Reca, Krollis, Ferrer.

Allenatore: Semplici 6.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 6.

RETI: 25′ aut. Wisniewski, 32′ Nzola.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Maldini, Nzola, Gyasi, Ampadu, Bastoni, Ekdal, Wisniewski. Angoli: 8-4. Recupero: 1′ pt, 6′ st.