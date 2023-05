Pagelle Torino-Fiorentina 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Torino-Fiorentina 1-1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. I ritmi della partita sono alti, la gara è piacevole e al 21′ è Rodriguez ad affacciarsi dalle parti di Cerofolini con un tiro che il portiere blocca in due tempi. Al 36′ il portiere si ripete su Karamoh lanciato a rete, che conclude ma trova la respinta con i piedi dell’estremo difensore viola. Al 44′ altra occasione Toro. Corner battuto verso il centro, Schuurs stacca di testa ma non trova lo specchio. Nell’intervallo Italiano cambia: fuori Sottil, dentro Jovic. All’ex Eintracht basta un pallone: Kouame crossa dalla destra, l’attaccante serbo stacca di testa e realizza il gol. Al 66′ però c’è l’1-1: Buongiorno sfugge a Mandragora e crossa rasoterra al centro dove Sanabria anticipa Igor e incrocia battendo Cerofolini. Finisce così: Juric tocca quota numero 100 punti in granata. Il Torino però non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare di Serie A in cui ha subito gol. Le due squadre restano appaiate a quota 50 punti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Djidji 6, Schuurs 5, Buongiorno 7; Singo 6.5 (60′ Aina 6), Ricci 6.5, Ilic 6, Rodriguez 6 (61′ Lazaro 6); Karamoh 6 (60′ Miranchuk 6), Vlasic 6; Sanabria 7 (80′ Pellegri sv).

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Vieira, Adopo, Seck, Vojvoda, Gineitis, Linetty.

Allenatore: Juric 6.

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini 6.5; Venuti 6, Martinez Quarta 6, Igor 5, Terzic 6; Mandragora 5.5 (73′ Bianco sv), Duncan 6; Saponara 6 (65′ Brekalo sv), Barak 6 (85′ Ranieri sv), Sottil 6 (45′ Jovic 7); Kouamé 6.5 (73′ Ikone sv).

In panchina: Terracciano, Vannucchi, Dodò, Biraghi, Milenkovic, Cabral, Castrovilli, Kayode.

Allenatore: Italiano 6.

ARBITRO: Luca Massimi 6.

RETI: 48′ Jovic, 66′ Sanabria.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Mandragora, Singo, Bianco. Angoli: 3-3. Recupero: 1′ pt, 5′ st.