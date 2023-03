Pagelle Sampdoria-Salernitana 0-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, le ammonizioni e il tabellino di Sampdoria-Salernitana, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A Marassi gli ospiti partono meglio ed hanno due grandissime palle gol, in una di queste Candreva a tu per tu con Audero non è preciso e si divora la palla dello 0-1. La Sampdoria prende campo ma non si rende pericolosa. Nella ripresa Stankovic ci prova con i cambi, ma poche occasioni: finisce 0-0. Un punto che serve soprattutto alla Salernitana.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero 7; Zanoli 6.5, Nuytinck 6 (16’st Malagrida 6), Amione 6.5; Leris 6.5, Winks 6, Rincon 6, Augello 5.5 (16’st Murru 6); Cuisance 6 (34’st De Luca sv), Sabiri 5.5 (35’pt Gunter 6), Jese 5.5 (16’st Quagliarella 6). In panchina: Ravaglia, Oikonomou, Turk, Yepes, Montevago, Paoletti. Allenatore: Stankovic 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 7; Daniliuc 6, Gyomber 6, Pirola 6; Sambia 6 (1’st Mazzocchi 6), Crnigoj 6 (1’st Maggiore 5.5), Coulibaly 6.5, Bradaric 6; Kastanos 6.5 (16’st Dia 6), Candreva 5.5 (29’st Bohinen 6); Piatek 5.5. In panchina: Fiorillo, Bronn, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato, Sorrentino. Allenatore: Sousa 6.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.5.

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Nuytinck, Daniliuc, Cuisance, Maggiore, Piatek, Dia, Malagrida.

Angoli: 6-2 per la Salernitana.

Recupero: 3′; 5′