Pagelle Fiorentina-Udinese 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Udinese 2-0, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi bastano sette minuti ai viola per sbloccare il risultato. Dopo un palo colpito da Duncan dalla distanza, l’azione si sviluppa sulla destra e viene conclusa con un bel tiro in area di Castrovilli. L’Udinese subisce il contraccolpo e due minuti dopo subisce il 2-0 di Barak, ma guardialinee e var segnalano un fuorigioco di Kouame ad inizio azione. Al 35′ la viola colpisce un altro palo, questa volta con Brekalo dopo un tu per tu con Cerofolini. Nel finale c’è il 2-0: merito di Bonaventura con una serpentina in area e un rigore in movimento. Un bel segnale in vista del Basilea.

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini 6; Venuti 6 (75′ Dodò sv), Milenkovic 7, Igor 6.5, Biraghi 6 (60′ Terzic 6); Duncan 6.5, Castrovilli 7; Ikonè 6 (45′ Gonzalez 6), Barak 6 (71′ Bonaventura sv), Brekalo 6; Kouamè 6.

In panchina: Terracciano, Vannucchi, Jovic, Saponara, Ranieri, Martinez Quarta, Sottil, Amrabat, Mandragora, Bianco, Kayode.

All. Italiano

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 6, Perez 5.5; Ebosele 6 (61′ Udogie 6), Pereyra 6, Walace 5.5, Lovric 5.5 (75′ Vivaaldo 6), Zeegelaar 6 (61′ Arslan 6); Samardzic 5 (84′ Pafundi sv); Nestorovski 5.

In panchina: Padelli, Piana, Masina, Buta, Thauvin, Semedo.

All. Sottil

Arbitro: Paterna

RETI: 7′ Castrovilli, 90′ Bonaventura

NOTE: giornta serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ebosele, Walace, Biraghi, Zeegelaar, Milenkovic, Venuti. Angoli: . Recupero: 2′ pt, 4′ st.