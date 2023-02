Pagelle Fiorentina-Empoli 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Empoli 1-1. È la squadra viola a fare la partita, ma al 28′ gli uomini di Zanetti recuperano palla su Amrabat, Baldanzi serve Caputo, il quale di prima offre a Cambiaghi, autore del tiro che vale l’1-0. Nel finale di frazione, poi, succede di tutto: al 37′ Prontera annulla il pareggio viola siglato da Barak per una posizione irregolare di Nico Gonzalez. Italiano perde anche l’infortunato Milenkovic, sostituito con Igor, mentre al 43′ Caputo raddoppia per l’Empoli su assist di Cambiaghi, ma anche in questo caso il Var annulla per fuorigioco. Nella ripresa la Fiorentina cambia volto. E nel finale trova il pareggio con i nuovi ingressi. Dodò sfonda sulla destra e col cross colpisce la traversa, sulla respinta c’è il tap in di testa di Cabral. L’attaccante brasiliano ci riprova nel finale ma sulla sua deviazione d’esterno c’è la grande risposta di Vicario.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 5.5; Venuti 5 (45′ Dodò 7), Martinez Quarta 5.5, Milenkovic 5.5 (39′ Igor 6), Terzic 6; Barak 6, Amrabat 5 (69′ Bonaventura 6), Mandragora 6; Nico Gonzalez 6, Jovic 5 (69′ Cabral 7), Saponara 5 (45′ Ikone 6). A disp.: Sirigu, Dodo, Ranieri, Biraghi, Duncan, Castrovilli, Bonaventura, Bianco, Ikonè, Cabral, Kouame, Sottil, Brekalo. All.: Italiano 6.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 6, Ismajli 6.5, Luperto 6.5, Cacace 6; Akpa-Akpro 7 (72′ Henderson 6), Marin 6, Bandinelli 6 (84′ Grassi 6); Baldanzi 6.5 (72′ Haas 6); Caputo 6.5 (84′ Piccoli 6), Cambiaghi 7 (59′ Satriano 5.5). A disp.: Perisan, Ujkani, De Winter, Walukiewicz, Stojanovic, Piccoli, Haas, Henderson, Fazzini, Grassi, Vignato, Pjaca, Satriano. All.: Zanetti 6.5.

ARBITRO: Prontera 6.

RETI: 29′ Cambiaghi, 85′ Cabral.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Akpa Akpro, Ismajli, Cacace, Baldanzi, Martinez, Bandinelli. Angoli: 13-1. Recupero: 5′ pt, 5′ st.