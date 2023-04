Pagelle Udinese-Cremonese 3-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Udinese-Cremonese con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Pomeriggio da sogno per l’Udinese, che domina sin dall’inizio e travolge la squadra di Ballardini con un sonoro 3-0. Accade tutto nel primo tempo, in cui Samardzic apre le danze, Perez raddoppia (sempre su invenzione dell’ex Lipsia) e poi Success cala il tris, trovando il primo gol stagionale dopo 30 giornate. Brutta battuta d’arresto in chiave salvezza per la Cremonese, che perde terreno dal quart’ultimo posto, auto-condannandosi ad un finale di campionato di pura sofferenza. Di seguito ecco le pagelle di Udinese-Cremonese.

GLI HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 6 (39′ st Masina sv), Bijol 6.5, Perez 6.5; Ehizibue 6 (39′ st Ebosele sv), Samardzic 8 (20′ st Arslan 6), Walace 6.5, Lovric 7, Udogie 6; Pereyra 6 (39′ st Pafundi sv); Success 6.5 (42′ pt Beto 6).

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski.

Allenatore: Sottil 7.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi 6.5; Sernicola 5 (1′ st Aiwu 6), Bianchetti 5, Vasquez 5.5, Valeri 6; Meitè 5.5, Castagnetti 5 (1′ st Okereke 6), Benassi 5; Buonaiuto 5 (30′ st Basso Ricci 6); Tsadjout 5.5 (44′ pt Afena-Gyan 5), Dessers 6 (15′ st Quagliata 6).

A disposizione: Saro, Sarr, Pickel, Ghiglione, Acella, Ferrari, Galdames, Lochoshvili.

Allenatore: Ballardini 5.

ARBITRO: Fourneau di Roma 6.

RETI: 2′ pt Samardzic, 27′ pt Perez, 36′ pt Success

NOTE: terreno in buone condizioni. Ammoniti: Samardzic, Arslan, Valeri, Afena-Gyan, Sernicola. Angoli: 3-8. Recupero: 4′ pt; 4′ st.