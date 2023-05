Pagelle Juventus-Lecce 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Lecce, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo Juventus Stadium partita divertente con tantissime palle gol: gli ospiti trovano il gol dopo pochi minuti grazie a Ceesay ma viene annullato per fuorigioco. La sblocca la Juventus con un calcio di punizione vincente di Paredes che trova il primo gol stagionale. Il Lecce però è vivo e non si arrende, si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano di Danilo: dagli undici metri Ceesay fa 1-1. La Juventus però si riporta immediatamente in vantaggio grazie ad un bellissimo gol di Dusan Vlahovic. Nel secondo tempo fioccano le occasioni da una parte e dall’altra, il match rimane in equilibrio ma i bianconeri portano a casa tre punti fondamentali.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 7; Bremer 6 (42’st Gatti sv), Bonucci 6.5, Danilo 5.5; De Sciglio 6 (32’pt Cuadrado 5.5), Fagioli 6, Paredes 6.5 (42’st Locatelli sv), Miretti 6.5 (28’st Pogba sv), Kostic 6.5; Di Maria 5.5 (28’st Chiesa sv); Vlahovic 6.5. In panchina: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Milik, Kean, Rugani, Soulè, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Baschirotto 6.5, Romagnoli 5.5, Umtiti 6, Pezzella 6 (26’st Ceccaroni sv); Gonzalez 5.5 (15’st Di Francesco 5.5), Hjulmand 6.5 (44’st Voelkerling-Persson sv), Maleh 6 (15’st Blin 6); Banda 6, Ceesay 7 (44’st Colombo sv), Oudin 5.5. In panchina: Bleve, Brancolini, Tuia, Helgason, Gendrey, Cassandro. Allenatore: Baroni 6.5.

ARBITRO: Fourneau di Roma 6. RETI: 15’pt Paredes, 37’pt Ceesay (rig), 40’pt Vlahovic.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: Umtiti, Paredes, Pezzella.

Angoli: 6-6.

Recupero: 4′; 5′.