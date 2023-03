Pagelle Napoli-Atalanta 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle e i voti di Napoli-Atalanta 2-0, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Spalletti allunga a +18 sull’Inter (in attesa della Lazio) e si gode l’ennesima vittoria stagionale. Al 60′ il vantaggio dopo un primo tempo senza reti: Kvaratskhelia ubriaca la difesa bergamasca e scaglia il destro sotto la traversa. Al 77′ altro gol: Elmas da angolo scodella in area, Rrahmani di testa sorprende un Musso tutt’altro che impeccabile. L’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre impegni di Serie A (1N, 2P) e non è riuscita a segnare negli ultimi due incontri: solo una volta con Gian Piero Gasperini in panchina, i bergamaschi hanno giocato tre gare di fila senza segnare in campionato, nell’ottobre 2018.

NAPOLI (4-3-3): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Kim Min-jae 6.5 (31’st Juan Jesus 6), Oliveira 6, Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, Zielinski 5.5 (20’st Ndombele 6), Politano 6.5 (20′ st Elmas 6), Osimhen 6.5 (40’st Simeone sv), Kvaratskhelia 7.5 (40’st Zerbin sv).

In panchina: Marfella, Meret, Ostigard, Zedadka, Bereszynski, Demme, Gaetano. Allenatore: Spalletti 6.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 5.5; Toloi 5.5 (43’st Lookman sv), Scalvini 5.5, Djimsiti 6.5 (44’pt Demiral 5.5), Maehle 6 (24’st Zappacosta 6), De Roon 6, Ederson 6, Ruggeri 5.5; Pasalic 5.5 (23’st Boga 5.5); Zapata 6, Hojlund 5 (1’st Muriel 6).

In panchina: Sportiello, Rossi, Palomino, Okoli, Soppy. Allenatore: Gasperini 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 15’st Kvaratskhelia, 32’st Rrahmani.

NOTE: pomeriggio sereno e campo in buone condizioni.

Ammoniti: Ruggieri, Osimhen, Scalvini. Angoli: 10-4. Recupero: 3′, 4′.